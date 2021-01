Λάρισα

Θεοφάνια: Αγιασμός των Υδάτων στον Πηνειό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κίνηση υψηλού συμβολισμού, από τον Μητροπολίτη Ιερώνυμο.

Την παραμονή των Θεοφανίων, στις 10:00, μετά από το τέλος της Θείας Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου και την τέλεση της Ακολουθίας του Μεγάλου Αγιασμού, ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου, Ιερώνυμος μετέβη στην πεζογέφυρα του Αλκαζάρ και τέλεσε την Ακολουθία του Αγιασμού των Υδάτων, όπως τονίζεται απο την Μητρόπολη, "χωρίς τη συμμετοχή λαού σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 80588/15.12.2020 (ΦΕΚ Β’ 5509)".

Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, "ο Σεβασμιώτατος ευλόγησε τα ύδατα του Πηνειού ρίχνοντας τον Μεγάλο Αγιασμό και τον Σταυρό ενώ δήλωσε πως τέτοιες μέρες δεν είναι δυνατόν με την οποιαδήποτε πρόφαση να ζητούν από την Εκκλησία να κάνει κάτι διαφορετικό. Ευχήθηκε δε η Χάρις και το άπειρο έλεος του Αγίου Θεού να μας φωτίσει όλους στη νέα χρονιά ώστε να αποφασίζουμε και να εφαρμόζουμε το πρέπον χωρίς αιφνιδιασμούς και ακυρώσεις αποφάσεων κατά το δοκούν".