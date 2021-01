Σέρρες

Πρώην βουλευτής σώζει άλογα από πνιγμό (εικόνες)

Εικόνες βιβλικής καταστροφής μετά την έντονη κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή. Κινδύνευσαν ζώα σε κέντρο θεραπευτικής ιππασίας.

Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφηκαν χθες στο Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών (ΚΕΘΙΣ) καθώς η βροχόπτωση ήταν έντονη και πολύωρη δημιουργώντας πλημμυρικά φαινόμενα.



Σήμερα από νωρίς το πρωί οι υπεύθυνοι του ΚΕΘΙΣ, και ομάδα εθελοντών ξεκίνησαν την επιχείρηση διάσωσης των ζώων που παρέμειναν εγκλωβισμένα στις πλημμυρισμένες εγκαταστάσεις.





Συμπαραστάτες στο δύσκολο έργο, επώνυμοι και ανώνυμοι, όλοι μαζί εργάστηκαν και κατάφεραν να διασώσουν όλα τα ζώα. Ανάμεσα σε αυτούς και ο πρώην βουλευτής Σερρών Τάσος Μεγαλομύστακας που διακρίνεται για την αγάπη του για τα άλογα.

Οι υπεύθυνοι του ΚΕΘΙΣ σε ανακοίνωσή τους με συγκίνηση ευχαριστούν όσους βοήθησαν να σωθούν τα άλογα, τα γαϊδουράκια αλλά και οι κότες.

Πηγή: ΚΕΘΙΣ-Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών