Εύβοια

Έπεσε να πιάσει τον Σταυρό και τραυματίστηκε σοβαρά (εικόνες)

Άσχημη κατάληξη είχε η απόφαση νεαρών να ρίξουν μόνοι τους σταυρό για τα Θεοφάνια, παρά την απαγόρευση.

Άσχημη κατάληξη είχε η απόφαση νεαρών στην Αμάρυνθο στην Εύβοια, να γιορτάσουν τα Θεοφάνια σαν… να μην τρέχει τίποτα και να ρίξουν μόνοι τους σταυρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας νεαρός πέφτοντας στην θάλασσα χτύπησε άσχημα αφού παραπάτησε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στον αυχένα και να μείνει ακινητοποιημένος μέσα στο νερό.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά οι διασώστες δεν κατάφεραν να μετακινήσουν τον νεαρό μέσα από το νερό ενώ έπειτα μετάβει καΐκι στο σημείο ώστε να μεταφέρει τον νεαρό στο λιμάνι της Αμαρύνθου.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Γενικό νοσοκομείο της Χαλκίδας με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πηγή: eviathema.gr