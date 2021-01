Εύβοια

Βίντεο: Η βουτιά για τον Σταυρό που τον έστειλε στο νοσοκομείο

Η στιγμή που νεαροί βουτούν στη θάλασσα, χωρίς την παρουσία ιερέα, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό ενός εξ αυτών.

Η στιγμή που ο νεαρός από την Αμάρυνθο βουτά στη θάλασσα, για να τηρήσει το έθιμο των Θεοφανίων και τραυματίζεται σοβαρά καταγράφηκε σε βίντεο.

Ο 30χρονος, που βούτηξε μαζί με τρεις φίλους του στην πλατεία της Αμαρύνθου, χτύπησε στον αυχένα κι έμεινε ακινητοποιημένος στο νερό.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το πλήρωμα να ζητά τη βοήθεια καϊκιού για να τον βγάλουν στη στεριά. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Ο άνδρας νοσηλεύεται, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Πηγή: evima.gr