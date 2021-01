Ηράκλειο

Τροχαίο με τρία οχήματα (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο με την εμπλοκή τριών οχημάτων το μεσημέρι της Τετάρτης.

Πέντε τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου ατυχήματος, που σημειώθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι στις Μαλάδες Ηρακλείου.

Τρία οχήματα ενεπλάκησαν στο τροχαίο, ενώ από τους πέντε τραυματίες οι τρεις είναι γυναίκες και δύο άντρες.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν τέσσερα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, αλλά και δύναμη της Πυροσβεστικής, καθώς υπήρχε η πληροφορία ότι τρεις εκ των τραυματιών ήταν εγκλωβισμένοι.

Τελικά τα άτομα απεγκλωβίστηκαν πριν καν την άφιξη της Πυροσβεστικής και μεταφέρθηκαν στο Βενιζέλειο νοσοκομείο Ηρακλείου.

Ένας εκ των δύο ανδρών είναι σοβαρότερα τραυματισμένος, ενώ τα υπόλοιπα άτομα φέρουν λιγότερο σοβαρά τραύματα.

Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.

Εικόνες: neakriti.gr