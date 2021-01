Ροδόπη

Κορονοϊός: “Έκρηξη” κρουσμάτων μετά από αρραβώνα

Ποια κατάσταση επικρατεί στα νοσοκομεία της Κομοτηνής και της Αλεξανδρούπολης.

Ένας αρραβώνας ήταν η εστία του κορονοϊού στα πομακοχώρια και συγκεκριμένα στο Δήμο Αρριανών, στον οικισμό Στροφή, στη Νέδα, στο Αγιοχώρι αλλά και σε άλλα χωριά της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, σύμφωνα με τα όσα είπε στο GRTimes.gr ο πρόεδρος των εργαζομένων του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου στην Κομοτηνή, κ. Γιάννης Τσουγκράνας. Σε περίπτωση αύξησης των κρουσμάτων, τα σοβαρά περιστατικά της Κομοτηνής περιθάλπονται στην Αλεξανδρούπολη, σύμφωνα με τον Πρόεδρο των Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, κ. Χριστόδουλο Μερτζή.

Ο αρραβώνας, σε συνδυασμό με την ιδιοσυγκρασία των μουσουλμάνων, η οποία "επιβάλει" πολλές και συχνές συναντήσεις, προκάλεσαν τη διασπορά του κορωνοϊού σε πολλά χωριά Πομάκων στη Ροδόπη. Σύμφωνα με τον κ. Τσουγκράνα ωστόσο, η αύξηση του ιικού φορτίου στην περιοχή, δε φαίνεται στα νοσοκομεία, τα οποία μέχρι στιγμής αντέχουν.

«Η εικόνα στα νοσοκομεία σήμερα δεν έχει καμία σχέση με αυτή των προηγούμενων ημερών. Σίγουρα όμως αυτό δεν μπορεί να μας εφησυχάζει. Η μόνη λύση είναι η τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας. Είναι θέμα ατομικής ευθύνης το αν θα αντέξουν τα νοσοκομεία τις επόμενες ημέρες μετά την αύξηση των κρουσμάτων στην περιοχή. Πρέπει να υπακούμε τις εισηγήσεις των λοιμωξιολόγων», τονίζει ο κ. Τσουγκράνας.

Περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, αναφέρει ότι είναι πολύ λίγα τα περιστατικά που νοσηλεύονται. Διευκρινίζει, ότι τα σοβαρά περιστατικά, έτσι κι αλλιώς στέλνονταν στο Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Τα ίδια επιβεβαιώνει και ο πρόεδρος των εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, κ. Χριστόδουλος Μερτζής στο GRTimes.gr.

«Το Νοσοκομείο Κομοτηνής δεν είναι ιδιαίτερα επανδρωμένο. Έτσι, στο δικό μας νοσοκομείο έρχονταν πολλά περιστατικά από Δράμα και Κομοτηνή», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Εκτιμά, πάντως, ότι το νοσοκομείο στην Αλεξανδρούπολη φαίνεται να αντέχει, αλλά και να βρίσκεται σε ετοιμότητα να υποδεχθεί αρκετούς ασθενείς σε ΜΕΘ σε περίπτωση εκτίναξης των κρουσμάτων στην Αλεξανδρούπολη αλλά και στις γύρω περιοχές.

«Είχαμε 15 ΜΕΘ στο πρώτο κύμα, οι οποίες έγιναν 21 στο δεύτερο, καθώς διαμορφώθηκαν κατάλληλα τα χειρουργεία. Με εντολή του Υπουργείου Υγείας αλλά και με την παροχή του κατάλληλου εξοπλισμού, καταφέραμε να προστεθούν επιπλέον 6 ΜΕΘ στο Νοσοκομείο μας, φτάνοντας τις 27, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί να τις χρησιμοποιήσουμε», τονίζει ο κ. Μερτζής.

Ωστόσο, εκφράζει την ανησυχία του εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού.

«Δεν αρκεί να διασωληνώσεις κάποιον. Ένας διασωληνωμένος χρειάζεται εντατική θεραπεία. Απαιτείται συνεχής επαφή με τον ασθενή. Για κάθε ασθενή σε ΜΕΘ απαιτούνται 3 νοσηλευτές, ενώ εμείς έχουμε μόλις 44. Φανταστείτε τι θα γίνει αν γεμίσουν και ι 27 κλίνες ΜΕΘ» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μερτζής κλείνοντας, τονίζει ότι παρά τις ανησυχίες για το τι μέλλει γενέσθαι, το θετικό της υπόθεσης είναι ότι σήμερα το 50% των κλινών του νοσοκομείου είναι διαθέσιμο για τους πολίτες.

