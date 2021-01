Θεσσαλονίκη

Σύλληψη δραπέτη φυλακών για σωματεμπορία και βιασμό

Είχε πάρει άδεια και δεν επέστρεψε. Πώς έπεσε στα “δίχτυα” της Αστυνομίας ο δραπέτης.

Δραπέτη των Αγροτικών Φυλακών Κασσάνδρας Χαλκιδικής εντόπισαν και συνέλαβαν οι αστυνομικές Αρχές της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για 52χρονο, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, που εξέτιε ποινή 25ετούς κάθειρξης για σωματεμπορία από κοινού, αρπαγής από κοινού και βιασμού κατά συρροή.

Όπως έγινε γνωστό, ο 52χρονος είχε λάβει τον Οκτώβριο του 2019 ολιγοήμερη άδεια από το -ανοιχτού τύπου- κατάστημα όπου κρατείτο, την οποία όμως παραβίασε, καθώς δεν επέστρεψε -όπως όφειλε- και έκτοτε εθεωρείτο δραπέτης.

Τον τελευταίο καιρό φαίνεται πως είχε βρει καταφύγιο σε σπίτι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου διέμενε παράνομα και κατόπιν καταγγελίας αστυνομικοί του τμήματος Λευκού Πύργου τον συνέλαβαν για διατάραξη οικιακής ειρήνης.

Ο ίδιος φέρεται να προσκόμισε πλαστά στοιχεία ταυτότητας προκειμένου να παραπλανήσει τους αστυνομικούς, αλλά όταν υποβλήθηκε σε εξέταση δακτυλικών αποτυπωμάτων αποκαλύφθηκε η πραγματική του ταυτότητα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., από την έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε, επιπλέον, ότι εις βάρος του εκκρεμεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των διωκτικών Αρχών της πατρίδας του για πράξεις που φέρεται να τέλεσε εκεί. Ο 52χρονος κρατείται και οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.