Φθιώτιδα

Θρίλερ με την εξαφάνιση δυο αλλοδαπών

Βρέθηκαν ματωμένα ρούχα κι ένα σκεπάρνι στην καλύβα τους.

Μια υπόθεση θρίλερ είναι σε εξέλιξη από το πρωί των Θεοφανίων, όταν ένας 42χρονος Πακιστανός ενημέρωσε την αστυνομία για την περίεργη εξαφάνιση δυο νεαρών ομοεθνών του, ηλικίας περίπου 20 ετών, στην περιοχή του Παλαμά Δομοκού.



Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυο νεαροί διέμεναν σε μια καλύβα σε αγροτική περιοχή λίγο έξω από το χωριό, κοντά σε μια κτηνοτροφική μονάδα, όπου φέρεται ότι απασχολούνταν.



Οι δυο νεαροί Πακιστανοί έχουν να δώσουν σημεία ζωής από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Μάλιστα μαρτυρίες θέλουν οι δυο τους να προμηθεύτηκαν μεγάλη ποσότητα τσίπουρου από καφενείο του χωριού.



Οι αστυνομικοί που ξεκίνησαν τις έρευνες εντόπισαν ματωμένα ρούχα και κηλίδες αίματος μέσα στα πουρνάρια κοντά στην καλύβα. Ακόμη εντοπίστηκαν αίματα και σε ένα σκεπάρνι που ήταν μέσα στην καλύβα, όπου διέμεναν οι δυο Πακιστανοί. Επίσης από την έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι λείπει το ποδήλατο του ενός, από τους δύο.



Η αστυνομία για τον εντοπισμό του πτώματος ζήτησε την συνδρομή ειδικού σκύλου από την 1η ΕΜΑΚ , αφού ο σκύλος της 7ης ΕΜΑΚ που ήδη βρίσκεται στην περιοχή και συμμετέχει στις έρευνες μαζί με πυροσβέστες και αστυνομικούς, δεν είναι εκπαιδευμένος στην ανεύρεση πτωμάτων, αλλά αγνοούμενων που είναι εν ζωή.



Πηγή: lamiareport.gr