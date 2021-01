Φθιώτιδα

Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και έπεσε στα φανάρια.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στις 8 το βράδυ της Πέμπτης στην εθνική οδό Λαμίας - Καρπενησίου στο ύψος της διασταύρωσης Μακρακώμης, στα φανάρια.

Ένας 75χρονος οδηγός κινούνταν από Τυμφρηστό προς Λαμία, όταν από άγνωστη αιτία έχασε τον έλεγχο και πήρε σβάρνα όλους τους σηματοδότες.

Αποτέλεσμα της σφοδρότατης σύγκρουσης ήταν να τραυματιστεί στη μέση ο οδηγός και πιο ελαφρά η συνοδηγός, οι οποίοι μετέβησαν με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Μακρακώμης για περαιτέρω εξέταση. Το αυτοκίνητο σχεδόν καταστράφηκε στο μπροστινό μέρος, όπως και οι σηματοδότες ρύθμισης κυκλοφορίας.

Στο σημείο μετέβη περιπολικό του ΑΤ Σπερχειάδας για την καταγραφή και τον έλεγχο της κυκλοφορίας μέχρι να απομακρυνθεί το αυτοκίνητο από το οδόστρωμα, ενώ όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μακρακώμης βοήθησε να καθαρισθεί από τα συντρίμμια η νησίδα και ο δρόμος.

Πηγή: lamiareport.gr