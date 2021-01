Λασιθίου

Αιματηρό επεισόδιο για προσωπικές διαφορές

Είχαν διαφορές, ο ένας κατέληξε στο νοσοκομείο και ο άλλος στο κρατητήριο...

Συνελήφθη, μετά τα μεσάνυχτα σε περιοχή του δήμου Ιεράπετρας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιεράπετρας, αλλοδαπός που κατηγορείται για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών σε βάρος ενός ημεδαπού.

Οι δύο άνδρες είχαν μεταξύ τους προσωπικές διαφορές και ο αλλοδαπός με τη χρήση μεταλλικού αντικειμένου προκάλεσε σωματικές βλάβες στον ημεδαπό. Από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας αναζητήθηκε, εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας.