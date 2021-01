Λέσβος

Aγοράκι κατάπιε κέρμα - Σφηνώθηκε στον οισοφάγο του

Ο 7χρονος μεταφέρθηκε με πτήση του ΕΚΑΒ στην Αθήνα.

Ένα 7χρονο αγοράκι στη Λέσβο κατάπιε κέρμα, το οποίο σφηνώθηκε στον οισοφάγο του. Το περιστατικό συνέβη χθες Πέμπτη και κρίθηκε άμεση η αεροδιακομιδή του από το νησί.

Γιατροί του νοσοκομείου της Μυτιλήνης προσπάθησαν χωρίς επιτυχία να αφαιρέσουν το κέρμα από τον οισοφάγο του παιδιού, καθώς το νοσοκομείο δεν διαθέτει παιδοχειρουργό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, το αγοράκι διεκομίσθη χθες το απόγευμα με πτήση του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, στο οποίο και εξακολουθεί να νοσηλεύεται.