Πτώμα βρέθηκε στο Πεδίον του Άρεως

Φως στα αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η έκθεση του ιατροδικαστή.

Το πτώμα ενός άνδρα βρέθηκε το πρωί, στη συμβολή των οδών Καυτατζόγλου και Στρατού, απέναντι από το Πεδίον του Άρεως, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, που ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό, πρόκειται για έναν άνδρα περίπου 30 ετών, από τον Λίβανο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατος του άνδρα προήλθε από παθολογικά αίτια.