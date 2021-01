Τρίκαλα

Τρίκαλα: Οι θυελλώδεις άνεμοι “γκρέμισαν” κολόνες της ΔΕΗ

Πυρετώδεις εργασίες από νωρίς το πρωί για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε ορεινά χωριά της περιοχής.

Δύσκολη ήταν η νύχτα που πέρασε για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Μεσοχώρας Τρικάλων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του trikalavoice.gr, γύρω στις 4 τα ξημερώματα, λόγω των θυελλωδών ανέμων που επικρατούσαν και της έντονης βροχόπτωσης, ξεριζώθηκε δέντρο λίγο μετά τη σήραγγα της Γκρόπας, έπεσε πάνω στα καλώδια της ΔΕΗ και συνέπεια αυτού έσπασαν τρεις κολώνες που ηλεκτροδοτούν όλα τα χωριά της περιοχής.

Γύρω στις 6.30 το πρωί έφτασαν στο σημείο συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ και παρά τις αντίξοες συνθήκες, κατόρθωσαν μέσα σε τρεις ώρες να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση, ενώ την Κυριακή αναμένεται να εγκατασταθεί εργολάβος για την αποκατάσταση και της ζημιάς στο δίκτυο.