Ρεθύμνου

Συλλήψεις για ναρκωτικά, οπλοφορία και απόπειρα κλοπής

Τρεις άνδρες συνελήφθησαν από αστυνομικούς στο Ρέθυμνο.

(φωτογραφία αρχείου)

Για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, στο Ρέθυμνο, συνελήφθησαν, δύο Έλληνες από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο άνδρες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 305 γραμμάρια κάνναβης, 10 γραμμάρια κοκαΐνης και δύο κινητά τηλέφωνα. Επιπλέον, το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο κατασχέθηκε ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνης.

Παράλληλα συνελήφθη, ακόμη ένας Έλληνας κατηγορούμενος για κλοπή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Το βράδυ της Παρασκευής, ο συγκεκριμένος άνδρας εισήλθε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με σκοπό την κλοπή, έγινε όμως αντιληπτός και συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας Ρεθύμνου. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φυσίγγιο, μαχαίρι και διαρρηκτικά εργαλεία. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνης.