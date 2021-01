Αιτωλοακαρνανία

Φωτιά σε σπίτι, στο νοσοκομείο ο ένοικος (βίντεο)

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ πραγματοποιήθηκε επιχείρηση διάσωσης καθώς στο διαμέρισμα βρισκόταν ένας άνδρας.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (9/1) σε σπίτι στον Πλατανίτη Ναυπάκτου. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, στο σπίτι διαμένει ηλικιωμένος και βρισκόταν μέσα την ώρα της πυρκαγιάς.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπάκτου επενέβησαν άμεσα και, σύμφωνα με πληροφορίες, απεγκλώβισαν τον ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας. Επίσης, η οικιακή βοηθός του σπιτιού, είναι καλά στην υγεία της και δεν έχει κανένα πρόβλημα.

Μέχρι στιγμής τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γνωστά.

Δείτε βίντεο:

Πηγή: npress.gr