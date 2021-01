Καβάλα

Τραγωδία με κυνηγό: σκοτώθηκε ενώ σημάδευε αγριογούρουνο

Πώς έχασε τη ζωή του ο άτυχος άνδρας, την ώρα που ασκούσε το αγαπημένο του χόμπι.

Τραγωδία με θύμα έναν άτυχο κυνηγό σημειώθηκε το μεσημέρι σε ορεινή περιοχή στο Χορτοκόπι Παγγαίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 54χρονο άνδρα, ο οποίος, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε και να τραυματίστηκε θανάσιμα.

Τοπικά μέσα αναφέρουν πως ο άτυχος κυνηγός πιθανότατα γλίστρησε την ώρα που είχε σημαδέψει ένα αγριογούρουνο, με αποτέλεσμα να χτυπηθεί από το ίδιο του το όπλο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ, αλλά και ασθενοφόρο προκειμένου να παραλάβει τη σορό του άτυχου κυνηγού.

Πηγή: voria.gr