Δράμα

Κορονοϊός: Θρήνος για τον μαχητή νοσηλευτή στη Δράμα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένας αγωνιστής της πρώτης γραμμής δεν τα κατάφερε. Ο Κωνσταντίνος Πετσικάκης, νοσηλευτής στο νοσοκομείο της Δράμας, ηττήθηκε από τον κορονοϊό.