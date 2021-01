Φθιώτιδα

Βιντεοκλήση κατέγραψε το έγκλημα στην καλύβα

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της εξαφάνισης δύο εργατών. Τι ερευνά η ΕΛΑΣ.

Νέα τροπή παίρνει το θρίλερ της εξαφάνισης δύο Πακιστανών στη Φθιώτιδα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το LamiaReport.gr, μία βιντεοκλήση “δείχνει” πως μέσα στην καλύβα όπου διέμεναν έλαβε χώρα μία φρικτή δολοφονία.

Ένας εκ των δύο φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά τον άλλον, γνωστοποιώντας μάλιστα τις προθέσεις του σε ομοεθνή του, μέσω βιντεοκλήσης. Ο επίδοξος βιαστής… εκμυστηρεύτηκε “ζωντανά” τις σεξουαλικές του ορέξεις, κάνοντας και τις σχετικές χειρονομίες σε βάρος του 20χρονου Πακιστανού.

Μάλιστα ξέσπασε live άγριος τσακωμός, με τον επίδοξο βιαστή να δέχεται την επίθεση από το υποψήφιο θύμα του. Στο σημείο αυτό ο συνομιλητής απ’ την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, έγινε για αρκετά λεπτά αυτήκοος μάρτυρας της θανάσιμης τελικά συμπλοκής.

Αυτός ήταν και ο λόγος που κάλεσε στη συνέχεια άλλον ομοεθνή τους, ο οποίος επικοινώνησε, με πολλές ημέρες καθυστέρηση, με την τοπική Αστυνομία, αναφέροντας επακριβώς τι είχε συμβεί μέσα στην καλύβα τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αστυνομικοί βρήκαν ματωμένα ρούχα και κηλίδες αίματος μέσα στην καλύβα αλλά ακόμη και έξω στα πουρνάρια. Επίσης, εντοπίστηκαν αίματα και σε ένα σκεπάρνι, που βρέθηκε μέσα στην καλύβα, ενώ διαπίστωσαν ότι λείπει το ποδήλατο του ενός εκ των δύο. Όλα τα στοιχεία, λοιπόν, δείχνουν ότι ο ένας Πακιστανός σκότωσε τον άλλον και ο δράστης εξαφανίστηκε με το ποδήλατο, αφού ξεφορτώθηκε το πτώμα.

Η Αστυνομία, για τον εντοπισμό του πτώματος ζήτησε την συνδρομή ειδικού σκύλου από την 1η ΕΜΑΚ, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί ούτε το θύμα αλλά ούτε και ο 20χρονος δράστης. Οι δυο νεαροί Πακιστανοί που έχουν να δώσουν σημεία ζωής από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, προμηθεύτηκαν μεγάλη ποσότητα τσίπουρου από καφενείο του χωριού για να γιορτάσουν στην καλύβα την έλευση του νέου έτους.