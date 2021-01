Χανιά

ΒΟΑΚ: Κλειστό τμήμα του τη Δευτέρα

Ποιες ώρες θα παραμείνει κλειστό και πώς θα εκτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων.

Κλειστή από τις 7 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα θα παραμείνει τη Δευτέρα, η εθνική οδός Χανίων-Κισσάμου, στο τμήμα από τον κόμβο Γαλατά έως και τον κόμβο Ταυρωνίτη του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης.

Όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων, το συγκεκριμένο οδικό τμήμα κλείνει και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες απεγκατάστασης της εργοταξιακής σήμανσης, του έργου το οποίο αφορά υπόγειες διασυνδέσεις της Κρήτης με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση κατά τις ώρες εφαρμογής των απαγορεύσεων, η κυκλοφορία των κινούμενων επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) οχημάτων θα εκτρέπεται και θα διεξάγεται από τους κόμβους εξόδου Γαλατά και Ταυρωνίτη με κίνηση στην παλαιά εθνική οδό Χανίων- Κισσάμου.