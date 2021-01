Ηράκλειο

Άγριος καβγάς σε φυλακή

Κρατούμενοι πιάστηκαν στα χέρια. Ο ένας κατέληξε στο νοσοκομείο.



Σε νοσοκομείο του Ηρακλείου οδηγήθηκε κρατούμενος των φυλακών της Νέας Αλικαρνασσού, μετά από καβγά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του, το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα εργασιών καθαριότητας. Στο επεισόδιο εμπλέκονται αλλοδαποί από αραβόφωνες χώρες.

Ένας κρατούμενος τραυματίστηκε και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες, ενώ επέστρεψε στις φυλακές.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι λόγοι του επεισοδίου σχετίζονται με τις κακές σχέσεις μεταξύ των συγκεκριμένων εγκλείστων και την άρνηση του ενός να εκτελέσει εργασίες καθαριότητας.

