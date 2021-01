Ευρυτανία

Σεισμός στο Καρπενήσι

Η δόνηση έγινε ιδαίτερα αισθητή προικαλώντας την ανησυχία των κατοίκων. Το μέγεθος και το επίκεντρο.

Σεισμός σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Κυριακής, 10.01.2021, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται κοντά στο Καρπενήσι.

Η δονηση είχε μέγεθος 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου, την ώρα που το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο εκτιμά τον σεισμό 3,6 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 28 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Καρπενησίου, 31 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Καρδίτσας και 83 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λάρισας.