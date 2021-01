Ηλεία

Θρίλερ με νεκρό σε συσκευαστήριο - φέρει τραύματα από σκυλιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Φως" στα αίτια θανάτου του άτυχου άνδρα αναμένεται να ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή. Οι πρώτες εκτιμήσεις.

(φωτό αρχείου)

Τα αποτελέσματα της νεκροψίας - νεκροτομής θα προσδιορίσουν την αιτία θανάτου ενός 56χρονου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε προαύλιο χώρο συσκευαστηρίου στην περιοχή των Λεχαινών της Ηλείας, όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η ιατροδικαστής Πατρών, Αγγελική Τσιόλα, η οποία παράλληλα απέκλεισε το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.

Ειδικότερα, ο 56χρονος, ο οποίος εργαζόταν ως φύλακας στο συσκευαστήριο, εντοπίστηκε από πολίτη, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία. Όταν οι αστυνομικοί έφθασαν στο σημείο βρήκαν νεκρό τον 56χρονο, ενώ δίπλα από την σορό υπήρχαν αίματα. Αμέσως μετά ο χώρος αποκλείστηκε και έπειτα από λίγη ώρα έφθασε και η ιατροδικαστής.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ η Αγγελική Τσιόλα, η σορός του 56χρονου φέρει εκτεταμένα τραύματα από σκυλιά που βρίσκονταν στο ίδιο χώρο, ενώ μετά την διενέργεια της νεκροψίας - νεκροτομής θα διαπιστωθεί η αιτία θανάτου του άνδρα και αν τα συγκεκριμένα τραύματα σχετίζονται αποκλειστικά με τον θάνατό του.