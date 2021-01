Κορινθία

Στις φλόγες παραδόθηκε σπίτι στο Βραχάτι (βίντεο)

Παρά την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά προκάλεσε μεγάλες υλικές ζημιές.

Στις φλόγες τυλίχθηκε, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής, διώροφη κατοικία στο Βραχάτι Κορινθίας.

Άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Κορίνθου βρέθηκαν στο σημείο και επιχείρησαν για το σβήσιμο της φωτιάς 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Η επιχείρηση κράτησε μέχρι τις 7 το πρωί, οπότε και σβήστηκε τελικά η πυρκαγιά.

Η σοβαρή ζημιά, σύμφωνα με το KorinthosTV εντοπίζεται, κυρίως, στον πρώτο όροφο του σπιτιού, και οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για φθορές που “αγγίζουν” τις 100.000 ευρώ.

Το ειδικό ανακριτικό της Πυροσβεστικής Κορίνθου πραγματοποιεί έρευνα για τα ακριβή αίτια της εκδήλωσης της πυρκαγιάς.