Κορονοϊός: συναγερμός στους Λειψούς για διψήφιο αριθμό κρουσμάτων

Τι αναφέρει η δημοτική αρχή σε ανακοίνωση της. Τέσσερεις από τους ασθενείς είναι εκπαιδευτικοί που έφτασαν στο νησί πριν από λίγες μέρες.

Συναγερμός έχει σημάνει στους Λειψούς, καθώς τις τελευταίες μέρες έχουν εντοπιστεί 10 κρούσματα κορονοϊού.

Ο δήμαρχος του νησιού, Φώτης Μάγγος, δήλωσε στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, ότι και οι 10 ασθενείς ήρθαν στο νησί την περασμένη εβδομάδα και μάλιστα οι 4 από αυτούς είναι εκπαιδευτικοί.

Όλα τα κρούσματα ανιχνεύθηκαν σε rapid test και οι ασθενείς μπήκαν σε καραντίνα. Ο κ. Μάγγος ανέφερε, επίσης, ότι τα παραπάνω άτομα θα ελεγχθούν και με μοριακό έλεγχο προκειμένου να υπάρχει βεβαιότητα.

Η δημοτική αρχή Λειψών εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση.

Λόγω της εμφάνισης κρουσμάτων Covid-19 στο νησί μας, τις τελευταίες μέρες, ανακοινώνουμε τα παρακάτω:

1) Αυστηρή τήρηση των μέτρων απ’ όλους ανεξαιρέτως στο ακέραιο,

2) Προληπτική παραμονή σε καραντίνα όσων ταξίδεψαν πρόσφατα ή ήρθαν σε οποιαδήποτε επαφή με τα 10 επιβεβαιωμένα κρούσματα, μέχρι να κάνουν το τεστ και οι ίδιοι,

3) Το δημοτικό κατάστημα και το ΚΕΠ θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό,

4) Οι γονείς να μη στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο,

5) Στους 10 συμπολίτες μας που βγήκαν θετικοί θα ληφθούν εκ νέου δείγματα προκειμένου να γίνει μοριακός έλεγχος από δημόσιο νοσοκομείο που διαθέτει τον εξοπλισμό.

Στην περίπτωση που θα επιβεβαιωθούν, προγραμματίζεται μαζικός έλεγχος των κατοίκων από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ.

Τα παραπάνω ισχύουν μέχρι νεωτέρας.