Νεκρός ανασύρθηκε αγνοούμενος από δύσβατη περιοχή (εικόνες)

Ο άτυχος άντρας είχε πάει για βόλτα σε φαράγγι, αλλά δεν γύρισε στο σπίτι του και η οικογένεια του ενημέρωσε τις Αρχές.

Τραγική κατάληξη είχαν οι προσπάθειες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της 6ης ΕΜΑΚ, για την ανάσυρση ενός 45χρονου άντρα από δύσβατη περιοχή.

Ο 45χρονος είχε πάει την καθιερωμένη βόλτα του στο Φαράγγι της Κλεισούρας (αγαπούσε πολύ το περπάτημα στη συγκεκριμένη περιοχή για την ξεχωριστή ομορφιά της), ωστόσο καθυστερούσε η επιστροφή του και οι γονείς του μετά από αρκετή ώρα ειδοποίησαν την Αστυνομία και την Πυροσβεστική και ύστερα από υπόδειξή τους μεταφέρθηκαν στο σημείο όπου εκεί βρέθηκε το αυτοκίνητό του.

Λόγω του προχωρημένου της ώρας δεν μπορούσαν να εντοπίσουν τον ίδιο και οι προσπάθειες ανεύρεσης συνεχίστηκαν σήμερα το πρωί με την τραγική κατάληξη.

