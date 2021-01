Ηλεία

Από δάγκωμα σκυλιών πέθανε ο φύλακας

Ο άτυχος άντρας βρέθηκε νεκρός στην αυλή συσκευαστηρίου. Τι έδειξε η νεκροψία - νεκροτομή.

(εικόινα αρχείου)

Η επίθεση που δέχθηκε από δύο σκυλιά, ήταν η αιτία του θανάτου ενός 56χρονου φύλακα συσκευαστηρίου, στα Λεχαινά, σύμφωνα με το πόρισμα της νεκροψίας- νεκροτομής που διενεργήθηκε σήμερα στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, η ιατροδικαστής Πατρών, Αγγελική Τσιόλα, «ο θάνατος του 56χρονου προκλήθηκε από αιμορραγική καταπληξία, συνεπεία κακώσεων, οι οποίες προήλθαν από δήγματα ζώων».

Υπενθυμίζεται ότι ο 56χρονος, εντοπίστηκε από πολίτη, σε προαύλιο χώρο του συσκευαστηρίου και ο οποίος ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία.

Όταν οι αστυνομικοί έφθασαν στο σημείο, βρήκαν νεκρό τον 56χρονο, ενώ δίπλα από την σορό υπήρχαν αίματα.

Νωρίτερα, το δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ανέφερε τα εξής: