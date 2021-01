Κέρκυρα

Νηπιαγωγείο: σοβάδες έπεσαν στις καρέκλες που κάθονται τα παιδιά (εικόνες)

Πως σώθηκαν από ένα τυχαίο περιστατικό τα παιδιά.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί (Δευτέρα 11/1) στο 6ο Νηπιαγωγείο της Κέρκυρας.

Έπεσαν σοβάδες από στην αίθουσα διδασκαλίας του 6ου Νηπιαγωγείου, δυο λεπτά αφότου τα παιδιά βγήκαν για διάλειμμα.

Σύμφωνα μάλιστα με τον πρόεδρο του ΣΕΠΕ Αντώνη Κουρσάρη τα παιδιά βγήκαν και δύο λεπτά νωρίτερα για διάλειμμα, με αποτέλεσμα να μην βρίσκονται ευτυχώς μέσα στην αίθουσα την στιγμή που έπεσαν οι σοβάδες.

Πηγή: startmediacorfu.gr