Θεσσαλονίκη

Συναγερμός για γυναίκα κρεμασμένη από κάγκελα σε μπαλκόνι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιχείρησε να περάσει από το ένα μπαλκόνι στο άλλο και βρέθηκε να κρέμεται στο κενό...

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για μία γυναίκα, που κρεμόταν επί ώρα από τα κάγκελα μπαλκονιού, σε πολυκατοικία, στους Αμπελοκήπους Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα επιχείρησε να περάσει από γειτονικό μπαλκόνι στο διαμέρισμά της, επειδή ξέχασε τα κλειδιά της, και βρέθηκε να κρέμεται από τα κάγκελα καθώς στραμπούληξε το πόδι της και δεν μπορούσε να περάσει από τα κάγκελα.

Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική που την κατέβασε με ασφάλεια από τον πρώτο όροφο της οικοδομής. Η ίδια μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.

Πηγή: GRTimes.gr