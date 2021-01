Βοιωτία

Αυστηρό lockdown στην Βοιωτία

Τι αναφέρει η απόφαση της ΓΓΠΠ. Ποια μέτρα ισχύουν και από πότε.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΓΓΠΠ:

"Μετά από έκτακτη σύσκεψη στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα που έχουν προκύψει στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, έχοντας υπόψη τα ευρήματα, την ηλικιακή διαστρωμάτωση των κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, τα αποτελέσματα των μαζικών τεστ και των δεδομένων της ιχνηλάτησης και τη ραγδαία αύξηση στους επιδημιολογικούς δείκτες των τελευταίων επτά ημερών και με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς των επιπτώσεων της νόσου COVID-19, λαμβάνονται τα κάτωθι περιοριστικά μέτρα:

Απαγόρευση μετακίνησης εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, εξαιρουμένης της μετακίνησης για λόγους υγείας.

Από τις 18:00 έως τις 05:00 απαγόρευση οποιασδήποτε μετακίνησης πολιτών εντός της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, εξαιρουμένων των εργαζομένων και οι οποίοι θα μπορούν μόνο να μετακινούνται από την οικία τους προς την εργασία τους και αντιστρόφως με αποκλειστική άδεια του εργοδότη τους.

Αναστολή πραγματοποίησης θρησκευτικών τελετών.

Αναστολή λειτουργίας καταστημάτων (λιανεμπορίου κ.λπ.).

Επίσης προβλέπεται:

H λήψη μέριμνας από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την τροφοδοσία και την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, φάρμακα κ.α.) των κατοίκων και για την κάθε είδους συνδρομή σε περιπτώσεις κατοίκων χρονίως πασχόντων και αναξιοπαθούντων.

H λήψη μέριμνας της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Στερεάς Ελλάδας για συνδρομή σε προσωπικό και μέσα, όπου και όταν απαιτηθεί.

H επιτήρηση και ανάληψη κάθε αναγκαίας ενέργειας από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση (ΓΕ.Π.Α.Δ.) Στερεάς Ελλάδας για την τήρηση του κατ’ οίκον και γεωγραφικού περιορισμού των κατοίκων της ως άνω Περιφερειακής Ενότητας .

H παραπομπή της αξιολόγησης της επιδημιολογικής κατάστασης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στην Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας και η εξέταση των σχετικών δεικτών στην τακτική συνεδρίαση της την Παρασκευή 15/11.

Τέλος, τα παραπάνω περιοριστικά μέτρα ισχύουν από την Τρίτη 12/01/2021 και ώρα 06:00 μέχρι την Δευτέρα 18/01/2021 και ώρα 06:00".