Χίος

Χίος: Επιταχύνεται ο σχεδιασμός της νέας κλειστής δομής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Δεν θα θυμίζει σε τίποτα τις δυσκολίες που δημιούργησε η ΒΙΑΛ» τονίζει, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χίου στις 31 Δεκεμβρίου 2020, με την οποία υποχρεώνεται το Ελληνικό Δημόσιο να αποδώσει στον Δήμο της Χίου, ως νόμιμο ιδιοκτήτη του ακινήτου, τον χώρο όπου λειτουργεί το πολυσυζητημένο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της ΒΙΑΛ, επιταχύνεται ο σχεδιασμός για τη δημιουργία νέας κλειστής και ελεγχόμενης δομής στο νησί.

Η απόφαση ελήφθη μετά από προσφυγή του Δήμου Χίου στη Δικαιοσύνη, δεδομένης της λήξης του συμβολαίου παραχώρησης του χώρου στο Ελληνικό Δημόσιο εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.

Απαντώντας σε σχετική με την απόφαση ερώτηση, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, δήλωσε: «Είχα δεσμευθεί προεκλογικά το κλείσιμο της ΒΙΑΛ, καθώς η θέση της δομής εντός αστικού ιστού εμφανώς δημιουργούσε προβλήματα. Δομή που - ως γνωστόν - κατασκευάστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Η απόφαση επιταχύνει την ανάγκη εξεύρεσης λύσης στο θέμα της δημιουργίας κλειστής/ελεγχόμενης δομής. Δομής που θα ανταποκρίνεται στις απαραίτητες προδιαγραφές αξιοπρεπούς προσωρινής διαβίωσης αιτούντων άσυλο και στις προδιαγραφές ασφαλείας προς όφελος των διαμενόντων, των εργαζομένων και της τοπικής κοινωνίας. Δομής που δεν θα θυμίζει σε τίποτα τις δυσκολίες που δημιούργησε η ΒΙΑΛ.

Η νέα δομή θα πρέπει να λειτουργήσει εντός του 2021. Το υπουργείο θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες διοικητικές και νομικές ενέργειες για το ομαλό κλείσιμο της ΒΙΑΛ, όταν λειτουργήσει η κλειστή/ελεγχόμενη δομή».