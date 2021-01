Ηράκλειο

Σκηνές Φαρ Ουέστ σε χωριό της Κρήτης

Μίλησαν… τα όπλα ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές.

Ένοπλο επεισόδιο μεταξύ δύο αντρών σημειώθηκε στο χωριό Γεράκι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Όπως καταγγέλλεται ο ένας πυροβόλησε εναντίον του άλλου και η Αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο άντρες είχαν "προηγούμενα", με πολλά επεισόδια να έχουν διαδραματιστεί μεταξύ τους και η χθεσινή - καταγγελλόμενη - ανταλλαγή πυρών φαίνεται ότι ήταν η κορύφωση αυτής της έντασης.

Οι δύο συλληφθέντες στο πλαίσιο του αυτοφώρου έχουν οδηγηθεί - υπό ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις - ενώπιον της δικαιοσύνης και σύμφωνα με πηγές ο ένας εκ των δύο - ο οποίος δηλώνει επαγγελματίας οδηγός - ισχυρίζεται ότι οι πυροβολισμοί που δέχτηκε ήταν όταν ο ίδιος ήταν στο σπίτι του μαζί με μέλη της οικογένειάς του.

Ο έτερος, ισχυρίζεται ότι ο συγκατηγορούμενος και συγχωριανός του άνοιξε πυρ εναντίον στου με καλάσνικοφ.

Από την πλευρά της αστυνομίας - πάντα σύμφωνα με πληροφορίες - διεξάγεται έρευνα με μεγάλη προσοχή προκειμένου να διακριβωθεί τί ακριβώς έχει συμβεί, τί ισχύει και τί όχι από όσα καταγγέλλουν οι δύο πλευρές. Το ζητούμενο είναι πάντως τα καταγγελλόμενα να τεκμηριωθούν από αντικειμενικά ευρήματα.

Σε βάρος των δυο συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πήραν προθεσμία να απολογηθούν. Προς το παρόν κρατούνται και αναμένεται να απολογηθούν στις 11:30 το πρωί της Τετάρτης.

