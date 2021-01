Θεσσαλονίκη

Lockdown: Στο αυτόφωρο 46χρονη που έκανε πάρτι

Χειροπέδες και πρόστιμο στην διοργανώτρια του πάρτι που αψήφησε τα μέτρα. Πόσα άτομα εντοπίστηκαν στο σπίτι της. Πώς ανακάλυψε το πάρτι η ΕΛΑΣ.

Στο αυτόφωρο παραπέμφθηκε να δικαστεί 46χρονη που συνελήφθη κατηγορούμενη ότι διοργάνωσε πάρτι στο σπίτι της, παραβιάζοντας τα μέτρα για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού.

Προηγήθηκε καταγγελία στην αστυνομία και κατά τον έλεγχο που έγινε στο διαμέρισμα όπου διαμένει, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε ότι στο εσωτερικό του βρίσκονταν συνολικά τέσσερα άτομα. Εις βάρος της απαγγέλθηκε κατηγορία και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, από το οποίο πήρε αναβολή για να δικαστεί αύριο, ενώ αφέθηκε ελεύθερη.

Στην ίδια επιβλήθηκε πρόστιμο 3000 ευρώ και στους τρεις καλεσμένους της πρόστιμα 300 ευρώ στον καθένα για άσκοπη μετακίνηση. Στην αίθουσα του αυτοφώρου οδηγήθηκε, εξάλλου, άνδρας, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από περιστατικό με αστυνομικό, επειδή αρνείτο να φορέσει μάσκα. Εκτός από την κατηγορία για παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών βαρύνεται με το αδίκημα της αντίστασης. Ύστερα από αναβολή που ζήτησε, αφέθηκε ελεύθερος.

Στο μεταξύ, σε παραλιακή περιοχή του δήμου Προποντίδας Χαλκιδικής κλήθηκαν αστυνομικοί κατόπιν καταγγελίας για ιδιωτική συνάθροιση, όπου συμμετείχαν τρία άτομα. Από την αστυνομία επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα των 3000 ευρώ στον φερόμενο διοργανωτή και των 300 ευρώ στους συμμετέχοντες.