Δωδεκανήσα

Καταδίκη σε νεαρό για απόπειρες βιασμού και ανθρωποκτονίας

Πως προσπάθησε να βιάσει δυο γυναίκες σε νησί. Τι είπαν στις καταθέσεις τους. Τι ισχυρίστηκε ο ίδιος.

Ποινή κάθειρξης 15 ετών επέβαλε χθες το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Ρόδου σε έναν 27χρονο Πακιστανό που κρίθηκε ένοχος, χωρίς ελαφρυντικά, για μια απόπειρα ανθρωποκτονίας, δύο απόπειρες βιασμού και πρόκληση απλής σωματικής βλάβης.



Το απόγευμα της 12ης Οκτωβρίου 2019 καταγγέλθηκε στο τηλεφωνικό επιχειρησιακό κέντρο «100» της Β’ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου περιστατικό απόπειρας βιασμού γυναίκας, η οποία καλώντας σε βοήθεια ανάγκασε τον δράστη να τραπεί σε φυγή.



Πιο συγκεκριμένα περί ώραν 18.00 του Σαββάτου 12 Οκτωβρίου 2019 ο 27χρονος προσέγγισε μια 40χρονη ημεδαπή στην περιοχή Λάμπη της Κω και την ώρα που βάδιζε την έπιασε από πίσω και προσπάθησε να της αφαιρέσει την μπλούζα που φορούσε. Η γυναίκα έβαλε τις φωνές και ο δράστης τράπηκε σε φυγή.



Ειδικότερα, την προσέγγισε και την έπιασε από πίσω, κλείνοντας με το ένα χέρι του το στόμα της, φιλώντας την στην πλάτη και προσπαθώντας παράλληλα με το άλλο χέρι του να της βγάλει το παντελόνι που φορούσε, με προφανή διάθεση να ενεργήσει γενετήσια πράξη μαζί της, ήτοι συνουσία, αφού προσπάθησε να αποκαλύψει το σώμα της.



Η γυναίκα άρχισε να φωνάζει και να αντιστέκεται και ο κατηγορούμενος τράπηκε σε φυγή. Αμέσως μετά, κάλεσε η ίδια στο τηλεφωνικό κέντρο της Αστυνομικής Διεύθυνσης. Λίγα λεπτά αργότερα προσήλθε στο σημείο περιπολικό όχημα και η παθούσα μπήκε σε αυτό προκειμένου να υποδείξει στους αστυνομικούς τον δράστη, ο οποίος είχε ξεφύγει με τα πόδια. Σε περίπου ένα χιλιόμετρο απόσταση αναγνώρισε ανεπιφύλακτα τον κατηγορούμενο.



Ενώ αναζητείτο από τους αστυνομικούς βρέθηκε στην παραλία της περιοχής να τρέχει διότι λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα είχε επιτεθεί σε μια 29χρονη τουρίστρια και προσπάθησε ομοίως να ασελγήσει εις βάρος της, αφαιρώντας της την μπλούζα.

Ειδικότερα, ακολούθησε μια υπήκοο Γερμανίας η οποία διέμενε προσωρινά στην Κω, την άρπαξε με το ένα χέρι του από την μέση και με το άλλο χέρι της έπιασε τα οπίσθια και άρχισε να τη φιλάει στο λαιμό. Την έσπρωξε και την έριξε μέσα στη θάλασσα, κράτησε βίαια με το χέρι του το κεφάλι της κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας εμποδίζοντάς την να αναπνέει.



Ο δράστης αναγνωρίστηκε ανεπιφύλακτα από τις παθούσες που χθες ενώπιον του δικαστηρίου περιέγραψαν λεπτομερώς τις πράξεις που τέλεσε εις βάρος τους.



Ο ίδιος απολογούμενος ισχυρίστηκε ότι δεν είχε σκοπό να τις βιάσει αλλά να τις φιλήσει ενώ αρνήθηκε ότι αποπειράθηκε να σκοτώσει την Γερμανίδα.



Ως συνήγορος υπεράσπισής του, παρέστη ο δικηγόρος κ. Νικηφόρος Παπανικόλας.

Πηγή: dimokratiki.gr