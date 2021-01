Θεσσαλονίκη

Νεαρός σε αμόκ έσπασε αυτοκίνητα με ρόπαλο (βίντεο)

Η δράση του καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. Δείτε καρέ-καρέ τον βανδαλισμό των οχημάτων.

Γυαλιά καρφιά έκανε σταθμευμένα οχήματα ένας νεαρός στη Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης!

Κρατώντας ένα ρόπαλο ανά χείρας έσπασε αυτοκίνητα που βρήκε στο διάβα του, χωρίς αιτία και αφορμή.

Η δράση του απαθανατίστηκε από κάμερες ασφαλείας σπιτιών και δόθηκε στη δημοσιότητα από κάτοικο της περιοχής.

Σύμφωνα με τον χρήστη Niko Barberian που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα παρακάτω βίντεο, ο δράστης έσπασε έξι αυτοκίνητα.