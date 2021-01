Χίος

Επεισόδια στη Χίο: ξήλωσαν μέχρι και είσοδο φαρμακείου (βίντεο)

Ένταση στο κέντρο του νησιού, που εξελίχθηκε σε συμπλοκές σώμα με σώμα.

Επεισόδια σημειώθηκαν το μεσημέρι στο κέντρο της Χίου όταν αλλοδαποί διαπληκτίστηκαν με μετανάστες για άγνωστο ακόμα λόγο.

Τα αίματα άναψαν και επιστρατεύτηκαν ακόμα και ξύλινα κοντάρια, με τα οποία επιτίθονταν ο ένας στον άλλο.

Ένας εξ αυτών, μάλιστα, μπήκε σε φαρμακείο της πλατείας και ξήλωσε τμήμα της εισόδου!

Η αστυνομία βρέθηκε στο σημείο δέκα λεπτά μετά την λήξη του συμβάντος και έτσι, σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, δεν έγιναν προσαγωγές.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Πηγή: el.gr