Τραγωδία στην Κρήτη: το τελευταίο “αντίο” στην αστυνομικό και το αγγελούδι της

Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία για τον χαμό της 37χρονης γυναίκας και της τρίχρονης κόρης της, μερικές δεκάδες μέτρα μακριά από το σπίτι τους.

Συγκλονισμένη παραμένει η Μεσαρά μετά το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, στη διασταύρωση Γαλιάς και Φανερωμένης, στις Μοίρες, με μια 37χρονη και την 3χρονη κόρη της να χάνουν τη ζωή τους.

Η 37χρονη αστυνομικός, η οποία υπηρετούσε στο Α.Τ. Πύργου, έφευγε από το σπίτι του πατέρα της και συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με ένα αγροτικό όχημα ελαιουργείου.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σε κοντινή απόσταση, περίπου 100 μέτρα, από το σπίτι της 37χρονης ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως ένας από τους ανθρώπους που αντίκρισαν πρώτοι, νεκρές μάνα και κόρη ήταν ο πατέρας της άτυχης γυναίκας.

Σήμερα, στις 16.30 στον Ιερό Ναό Αγίου Ραφαήλ, στις Μοίρες, συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο, στην Όλγα και στην τρίχρονη Στέλλα που «έσβησαν» στην άσφαλτο.

