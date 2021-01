Δωδεκανήσα

Έκλεισε σχολείο μετά από κρούσμα κορονοϊού (βίντεο)

Ανησυχία σε γονείς και δασκάλους μετά το κρούσμα κορονοϊού.

Κρούσμα κορονοϊού εντοπίστηκε στο 2ο δημοτικό σχολείο στην Κάλυμνο, στην περιοχή Βουβάλη.



Συγκεκριμένα, χθες μαθητής του σχολείου βρέθηκε θετικός σε covid-19 και άμεσα ενημερώθηκε η Προϊσταμένη Αρχή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.



Το σχολείο, όπως είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», η διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νοτίου Αιγαίου Μ. Παραμυθιώτου, θα παραμείνει κλειστό μέχρι τις 24 Ιανουαρίου 2021.Από τη Διεύθυνση του Σχολείου έχουν ενημερωθεί οι γονείς ενώ αναμένεται να γίνουν όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται σε παρόμοιες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με την κ. Παραμυθιώτου μέλη της οικογένειας του παιδιού νοσούσαν και το έστειλαν σχολείο.