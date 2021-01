Θεσσαλονίκη

Μήνυση για την εξάπλωση του κορονοϊού στην Θεσσαλονίκη

Τι υποστηρίζει στη μήνυση που κατέθεσε ο δικηγόρος Ν. Διαλυνάς. Τι είπε για το θέμα αυτό, ο Πρωθυπουργός, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

"Για εγκληματικά λάθη που οδήγησαν στην τραγωδία της Θεσσαλονίκης", όπως αναφέρει με δεκάδες θύματα του κορονοιού ζητεί να διερευνηθούν από τη δικαιοσύνη ο δικηγόρος Νικόλαος Διαλυνάς. Σε μήνυση, που κατέθεσε στο Tμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου, ο κ. Διαλυνάς παραθέτει στοιχεία για την διασπορά της του Covid-19 και διατυπώνει αίτημα για απόδοση -εφόσον προκύψουν- ευθυνών.

Στην μήνυση, ο κ. Διαλυνάς χαρακτηρίζει τη Θεσσαλονίκη ως “ανοχύρωτη πόλη” καθώς, όπως υποστηρίζει, με την ανοχή των αρχών “τα μέτρα που λαμβάνονταν, βρίσκονταν διαρκώς ένα βήμα πίσω, ακολουθώντας τα επιδημιολογικά δεδομένα, αντί να “διαβάσουν” και να προλάβουν την εκθετική τάση” με αποτέλεσμα χιλιάδες Θεσσαλονικείς να προσβληθούν από τον Covid-19 και δυστυχώς αρκετοί απ’ αυτούς να χάσουν ακόμη και τη ζωή τους.

“Οι συνεχείς θάνατοι, ο τρόμος που επικράτησε στην πόλη αλλά και οι αλόγιστες και παράνομες πράξεις αρκετών πολιτών ήταν τόσο κραυγαλέες που θεώρησα ότι δεν μπορούσα πλέον να μείνω άπραγος. Συμπολίτες μας, ανεξαρτήτου ηλικίας, προσβάλλονταν από τον ιό και δυστυχώς, κάποιοι απ’ αυτούς πέθαναν εντελώς μόνοι και αβοήθητοι. Αυτοί οι οποίοι άφησαν και επέτρεψαν να γίνει η Θεσσαλονίκη η “πρωτεύουσα του κορωνοιού” στην Ελλάδα, μαζί με αυτούς που την έκαναν, θα τιμωρηθούν”, αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε δηλώσεις του, ο γνωστός δικηγόρος, σύμφωνα με το thesstoday.gr.

Ιδιαίτερη έμφαση στην μήνυση δίνεται στο τριήμερο από τις 26 έως τις 28 Οκτωβρίου που φαίνεται ότι έδωσε τη “χαριστική βολή” στην ήδη επιβαρυμένη επιδημιολογικά Θεσσαλονίκη. Επισημαίνοντας ότι, “λόγω της συμμετοχής τους στο Αρχιερατικό Συλλείτουργο του Αγίου Δημητρίου προσβλήθηκαν από κορωνοϊό ο Μητροπολίτης Λαγκαδά, ο οποίος τελικά απεβίωσε και ο Μητροπολίτης Ιερισσού, ο οποίος επέζησε”, ζητείται να διερευνηθεί “ποια ήταν η θέση- εισήγηση της Επιτροπής λοιμωξιολόγων του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την διενέργεια των εκδηλώσεων του εορτασμού του Αγίου Δημητρίου”.

Πριν από λίγες ημέρες, την παρέμβαση του Εισαγγελέα προκάλεσε η καταγγελία του Διευθυντή της ΜΕΘ του νοσοκομείου “Παπανικολάου” Νίκου Καπραβέλου ότι αν η πόλη είχε μπει νωρίτερα σε lockdown θα είχαν σωθεί ανθρώπινες ζωές. Επίσης, στις 30 Οκτωβρίου, είχε διαταχθεί από την εισαγγελία προκαταρκτική εξέταση για τις εικόνες συνωστισμού που είχαν παρατηρηθεί σε πάρτι το οποίο είχε διεξαχθεί σε νυχτερινό μαγαζί στα Λαδάδικα, λίγες ώρες πριν από την επιβολή του lockdown στη Θεσσαλονίκη.

Μητσοτάκης για Θεσσαλονίκη στον ΑΝΤ1: ουδέποτε η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων μας συνέστησε αυστηρό lockdown για το τριήμερο 26-28 Οκτωβρίου.

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας στην κριτική για την Θεσσαλονίκη, τόνισε στη συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1, πως «ουδέποτε από την Επιτροπή των Ειδικών μας προτάθηκε η επιβολή αυστηρού lockdown στην Θεσσαλονίκη για το τριήμερο 26-28 Οκτωβρίου. Υπήρχαν πράγματι επιμέρους απόψεις στον δημόσιο διάλογο από ορισμένους ειδικούς και εγώ εκ των υστέρων αναγνώρισα στην Βουλή ότι αν είχαμε άλλα στοιχεία νωρίτερα θα είχαμε κλείσει την Θεσσαλονίκη μία εβδομάδα νωρίτερα. Αλλά τα δεδομένα έδειχναν άλλα εκείνη την περίοδο για την έξαρση των κρουσμάτων».

Στην συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως «κάναμε ότι ήταν δυνατόν και ευχαριστούμε και το προσωπικό των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς δεν μπορούσαν να αποφευχθούν όλοι οι θάνατοι. Δυστυχώς, στην Ελλάδα τσακωνόμαστε και υπονομεύουμε την εθνική προσπάθεια και τις επιδόσεις της χώρας».