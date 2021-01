Φθιώτιδα

Κορονοϊός: παράταση του αυστηρού lockdown στην Σπερχειάδα

Παρατείνεται η ισχύς των περιοριστικών μέτρων στην Κοινότητα. Έως πότε ισχύουν.

Την παράταση των πρόσθετων περιοριστικών μέτρων στην Κοινότητα Σπερχειάδας του δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδας από την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου και ώρα 06:00 μέχρι τη Δευτέρα 18-01 αποφάσισε η Πολιτική Προστασία.

Συγκεκριμένα λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα στην Κοινότητα Σπερχειάδας, του Δήμου Μακρακώμης, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με εντολή του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιάκαι με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς των επιπτώσεων της νόσου COVID-19, παρατείνεται η ισχύς των κάτωθι περιοριστικών μέτρων:

Απαγόρευση μετακίνησης εκτός των ορίων της Κοινότητας Σπερχειάδας, εξαιρουμένης της μετακίνησης για λόγους υγείας:

Από τις 18:00 έως τις 05:00 απαγόρευση οποιασδήποτε μετακίνησης πολιτών εντός της Κοινότητας, εξαιρουμένων των εργαζομένων και οι οποίοι θα μπορούν μόνο να μετακινούνται από την οικία τους προς την εργασία τους και αντιστρόφως με αποκλειστική άδεια του εργοδότη τους.

Αναστολή πραγματοποίησης θρησκευτικών τελετών

Αναστολή λειτουργίας καταστημάτων (λιανεμπορίου, κλπ)

H αξιολόγηση της επιδημιολογικής κατάστασης της Κοινότητας Σπερχειάδας της Π.Ε. Φθιώτιδας, του Δήμου Μακρακώμης από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας και η εξέταση των σχετικών δεικτών, παραπέμπεται στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής την Παρασκευή 15/1.