Κοζάνη

Κοζάνη - κρούσματα: Παρέμβαση εισαγγελέα ζητά ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αίτημα του Γιώργου Κασαπίδη μετά την ετεροχρονισμένη ανακοίνωση κρουσμάτων κορονοϊού.

Την παρέμβαση του Εισαγγελέα Κοζάνης ως προς την ετεροχρονισμένη εμφάνιση κρουσμάτων covid από τον Νοέμβριο του 2020 στα κρούσματα της 12ης Ιανουαρίου του 2021 που αναρτήθηκαν και δημοσιοποιήθηκαν στην επίσημη λίστα του ΕΟΔΥ, ζήτησε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης.

Ο Περιφερειάρχης ζήτησε να διερευνηθεί εάν εξαιτίας αυτού του γεγονότος ελήφθησαν αποφάσεις που ζημίωσαν τους πολίτες της περιοχής μιας και η ΠΕ Κοζάνης βρίσκεται σε αυστηρά περιοριστικά μέτρα τους τελευταίους 3,5 μήνες. Επίσης ο Γιώργος Κασαπίδης επεσήμανε ότι θα πρέπει να διερευνηθεί εις βάθος, «εάν πολίτες που ήταν θετικοί στον ιό τον Νοέμβριο του 2020 για τους οποίους ο ΕΟΔΥ δεν ενημερώθηκε ώστε να προχωρήσει σε οδηγίες και σε ιχνηλάτηση του κάθε κρούσματος ξεχωριστά, λειτούργησαν εν αγνοία τους ως φορείς υπερμετάδοσης του ιού».

Όλα ξεκίνησαν από την ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας που εμφάνισε την ΠΕ Κοζάνης στις 12 Ιανουαρίου να έχει 53 κρούσματα covid, όταν οι υπηρεσίες του τοπικού ΕΟΔΥ έβλεπαν στο σύστημα καταγραφής μόνο 13 ημερήσια κρούσματα.

Από επικοινωνία του αναπληρωτή διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Χαρίσου Γκοβεδάρου και του Λοιμωξιολόγου Ιορδάνη Ρωμιόπουλου υπεύθυνου του ΕΟΔΥ Δυτικής Μακεδονίας, με τα κεντρικά του ΕΟΔΥ, διαπιστώθηκε ότι είχαν προστεθεί στην ημερήσια λίστα αποτελεσμάτων της 11ης και 12ης Ιανουαρίου 2021 συνολικά 40 κρούσματα που προέρχονταν από την περίοδο του Νοεμβρίου.

Ο κ. Γκοβεδάρος εξήγησε ότι 9 κρούσματα του Νοεμβρίου προστέθηκαν ετεροχρονισμένα στην λίστα της 11 Ιανουαρίου και ακόμη 31 στην λίστα της 12 Ιανουαρίου. Συμπλήρωσε δε ότι μετά από έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκε ότι αλλά 9 κρούσματα του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου προστέθηκαν σε ανακοινώσεις του Ιανουαρίου 2021.

Όπως τονίστηκε στην έκτακτη διαδικτυακή συνέντευξη τύπου, τα παραπάνω κρούσματα που εμφανίστηκαν ετεροχρονισμένα αφορούν τον δήμο Εορδαίας και προέρχονται από ιδιωτικό εργαστήριο της πόλης με το οποίο έχει συμβληθεί το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας.

Ο κ. Κασαπίδης ανακοίνωσε ότι η Περιφέρεια θα χρηματοδοτήσει την αγορά 5000 rapid test καθώς και 10.000 αντιδραστηρίων για το εργαστήριο Μοριακού Ελέγχου που εδρεύει στο Νοσοκομείο Κοζάνης, ενώ ανακοίνωσε ότι θα χρηματοδοτήσει της αγορά εξοπλισμού για μοριακό έλεγχο δειγμάτων covid ο οποίος θα εγκατασταθεί στα νομαρχιακά νοσοκομεία, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας «ώστε σε σύντομο χρόνο να έχουμε τα αποτέλεσματα του μοριακού ελέγχου των δειγμάτων».