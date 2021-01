Δωδεκανήσα

Αίτηση αποζημίωσης γιατί φυλακίστηκε άδικα για τη δολοφονία της γιαγιάς της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έπεσε θύμα δικαστικής πλάνης, αφού αποδείχθηκε πως δράστης του εγκλήματος ήταν ο αδερφός της.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου αναμένεται να εξετάσει το αίτημα που υπέβαλε η Αικατερίνη Βιδάλη του Μιχαήλ για την αναγνώριση και επιδίκαση αποζημίωσης για την άδικη φυλάκισή της από το Νοέμβριο του 2014.

Η Βιδάλη έχει κριθεί αμετακλήτως αθώα για την δολοφονία και ληστεία της γιαγιάς της Ουρανίας Γερολύμου.

Όπως αναφέρει στην αίτηση, που υπέβαλε στο δικαστήριο δια του συνηγόρου της, Φώτη Ρωμαίου, την 4η Νοεμβρίου 2014 συνελήφθη και μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου 2016 ήταν προσωρινά κρατούμενη στο Κατάστημα Κράτησης Ελεώνα Θήβας, κατηγορούμενη για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της ληστείας κατά της γιαγιάς της Ουρανίας Γερολύμου.

Στις 8 Φεβρουαρίου 2016 καταδικάστηκε από το Μ.Ο.Δ. Κω με την αριθμ. 23-36/2016 απόφασή του για τα ως άνω αδικήματα σε ισόβια κάθειρξη και κάθειρξη 10 ετών.

Ακολούθως, στις 5 Νοεμβρίου 2018 κρίθηκε αθώα από το Μικτό Ορκωτό Εφετείου Δωδεκανήσου.

Κατ’ αρθρ. 533 ΚΠΔ δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση από το δημόσιο για το διάστημα της προσωρινής της κράτησης και της κράτησής της, διότι αποδείχθηκε η αθωότητά της στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου και αποδείχθηκε ότι η πρωτόδικη καταδικαστική σε βάρος της απόφαση έσφαλε ως προς το αιτιολογικό της, αναιρέθηκε δε εν συνεχεία από το δικαστήριο του Αρείου Πάγου ως προς το αθωωτικό του συγκατηγορούμενου αδερφού της.

Τονίζει δε ότι πριν την προσωρινή της κράτηση υπήρξε απόλυτα έντιμη και νομοταγής πολίτης, είχε εργαστεί σε διάφορες δουλειές και το τελευταίο διάστημα πριν την κράτησή της καθάριζε σπίτια γειτόνων και φιλικών προσώπων, ώστε να εξασφαλίζει τα προς το ζην, με την οικονομική συνδρομή και της θανούσας γιαγιάς της.

Επισημαίνει ακόμη ότι η αποστέρηση της προσωπικής της ελευθερίας έπληξε βαρέως το βασικότερο ανθρώπινο δικαίωμά της και την έχει στιγματίσει ισοβίως στην τοπική κοινωνία της Ρόδου, ενώ είναι μόλις ηλικίας 33 ετών.

Πρόσθεσε ακόμη ότι κατά τη διάρκεια της κράτησής της στο Κατάστημα Κράτησης Ελεώνα Θήβας ξεκίνησε να ασχολείται με τη σχολή της (Φιλοσοφική Κρήτης) και πέρασε επιτυχώς τις εξετάσεις της σε περισσότερα από δέκα μαθήματα, ωστόσο μετά την αποφυλάκισή της δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να συνεχίσει τις σπουδές της, καθότι επί 4 χρόνια δεν μπόρεσε να εργασθεί για την αποταμίευση χρημάτων.

Αιτείται δε να αποζημιωθεί με το ποσό των 29 € για κάθε ημέρα κράτησης, το οποίο βρίσκεται εντός του νομίμου πλαισίου (αποζημίωση από 8,80 € έως 29 € την ημέρα).

Θυμίζουμε ότι το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου την 5η Νοεμβρίου 2018 έκρινε ομοφώνως αθώα λόγω αμφιβολιών την Βιδάλη και ένοχο, όπως και πρωτοδίκως, τον αδελφό της Κυριάκο Μαρκόπουλο στον οποίο επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Πηγή: dimokratiki.gr