Αποζημίωση σε προφυλακισμένους για διακίνηση “μιάου-μιάου”

Τι αποζημίωση τους επιδίκασε το δικαστήριο. Πως το δικαστήριο τους αθώωσε.

(εικόνα αρχείου)

Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου εξετάστηκαν οι αιτήσεις αποζημίωσης προσωρινά κρατούμενων που υπέβαλαν δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενους στην πολύκροτη υπόθεση διακίνησης συνθετικών ναρκωτικών από την Ινδία και την Κίνα στη Ρόδο και στη Μεγάλη Βρετανία, οι οποίοι αθωώθηκαν από το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων, γιατί οι ουσίες δεν υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά (Ν. 3459/2006).



Η υπόθεση «ξεφούσκωσε», ενώπιον του κακουργιοδικείου. Σύμφωνα με το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής το συνολικό βάρος των δεμάτων που διακινήθηκαν με εμπλοκή των κατηγορουμένων ανέρχεται σε 345,5 κιλά και όπως προκύπτει από τις αναλύσεις μόνο μια ποσότητα 27,2 γραμμαρίων, που βρέθηκε στην κατοχή ενός εκ των τεσσάρων, υπάγεται στο νόμο και συγκεκριμένα στον πίνακα Α’ (πρόκειται για μεφεδρόνη).



Από τις χημικές αναλύσεις, που έγιναν με τη συνδρομή του Γραφείου της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ, προέκυψε ότι τα υπόλοιπα δείγματα είναι «4-Μethyl-N-ethyl cathinone (4-MEC)», που δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα και ως εκ τούτου δεν διώκεται ως ναρκωτικό στην Ελλάδα.



Το δικαστήριο έκρινε συγκεκριμένα αθώους τους Κ. Κ. του Σ. 33 ετών, Ι. Ι. του Γ. 34 ετών και Μ. Κ. του Σ. 27 ετών, ενώ επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών με 3ετή αναστολή και χρηματική ποινή ύψους 5.000 ευρώ στον Μ. Γ. του Δ., 24 ετών, που κρίθηκε ένοχος κατοχής ναρκωτικών, ενώ του αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό.



Οι αιτήσεις υποβλήθηκαν συγκεκριμένα από τους Ι. Ι. του Γ. 34 ετών και Κ. Κ. του Σ. 33 ετών. Μετά την απολογία τους αποφασίσθηκε, η προσωρινή κράτησή τους και την 16η Μαρτίου 2012 αφού συμπλήρωσαν χρόνο προσωρινής κράτησης περίπου έξι μηνών και 24 ημερών, αποφυλακίστηκαν με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου.



Στις 14 Μαρτίου 2018 δικάστηκαν στο Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου επί Κακουργημάτων και κρίθηκαν ομοφώνως αθώοι.



Το δικαστήριο τούς επιδίκασε αποζημίωση ύψους 30 ευρώ για κάθε ημέρα προσωρινής τους κράτησης. Τις αιτήσεις υπέβαλαν οι δικηγόροι κ.κ. Γ. Κυπραίος και Βαλεντίνα Παπαμανώλη.

