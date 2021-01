Φθιώτιδα

“Επικηρύχθηκε” ο δολοφόνος σκύλου

Το ζώο πυροβολήθηκε μέσα στο κτήμα όπου διέμενε.

Σοκ έχει προκαλέσει η εικόνα ενός σκύλου που δολοφονήθηκε με σφαίρα, από άγνωστο μέχρι στιγμής δράστη στη Φθιώτιδα.

Ο Φιλοζωικός Σύλλογος Φθιώτιδας, με ανακοίνωση του που δημοσίευσε το lamiareport, κάνει γνωστό πως δίδεται αμοιβή 3.000 ευρώ από την κηδεμόνα του σκύλου, για πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό του δράστη.

Η ανακοίνωση του Φιλοζωικού Συλλόγου Φθιώτιδας:

Στις 2-1-2021 και ώρα 3 το μεσημέρι μέλος του συλλόγου μας βρήκε πυροβολημένο το σκύλο της Τρίτωνα με αριθμό microchip 981098106937853 μέσα στο κτήμα της που βρίσκεται στη θέση Πουρνιάδες στη Στύρφακα Λιανοκλαδίου.

Παρακαλείται όποιος είναι αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας στο τηλέφωνο 6907828799.

Δίδεται αμοιβή 3.000€ από την κηδεμόνα του ζώου.