Ηράκλειο

Αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα - Λιμενικοί βούτηξαν για να σώσουν τον οδηγό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αδιευκρίνιστες οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το ΙΧ έκανε “βουτιά” στο λιμάνι.

Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν, αργά το βράδυ της Τετάρτης, στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν ένα αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα.

Μόλις ενημερώθηκε ο Λιμενικός Σταθμός Κόκκινου Πύργου, για την πτώση του αυτοκινήτου στην θάλασσα, λιμενικοί πήγαν και με την συνδρομή τους ανασύρθηκε ο 28χρονος οδηγός, έχοντας τις αισθήσεις του. Στην συνέχεια, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, για παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω εξετάσεις.

Όμως, καθώς δεν ήταν γνωστό αν υπήρχε και άλλο άτομο μέσα στο αυτοκίνητο, χρειάστηκε να πέσει στον βυθό του λιμανιού δύτης, ο οποίος μετά από έρευνα διαπίστωσε πως δεν υπήρχε άλλο άτομο, δίνοντας τέλος στην αγωνία όλων όσων ήταν εκεί.

Όπως αναφέρει το “Δια-SOS-τε τη Μεσαρά”, αμέσως μετά την βουτιά ο δύτης βγαίνοντας έξω φώναξε δυνατά ότι «Ευτυχώς δεν υπάρχουν μέσα άλλοι ...ένα καροτσάκι άδειο είδα μόνο στο πίσω μέρος», με αποτέλεσμα οι καρδιές όλως όσων παρακολουθούσαν την επιχείρηση να έρθουν και πάλι στη θέση τους και η αγωνία να πάρει τέλος.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμενικό Σταθμό Κόκκινου Πύργου.

Πηγή: flashnews.gr