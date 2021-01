Κορινθία

Διώρυγα Κορίνθου: Η στιγμή της νέας κατολίσθησης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λίγους μήνες μετά την κατολίσθηση, μία δεύτερη σημειώνεται στη Διώρυγα. Συγκλονίζει το βίντεο.

Νέα κατάπτωση χωμάτινου όγκου σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη διώρυγα της Κορίνθου, συγκεκριμένα στο πρανές της Πελοποννήσου, στη θέση του βιολογικού.

Όπως ανακοινώθηκε από την ανώνυμη εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου, «η κατάπτωση σημειώθηκε λόγω γεωμηχανικών συνθηκών, παρά τη μέχρι τώρα άμεση επέμβαση και λήψη μέτρων που έχουν εφαρμοστεί για την ενίσχυση των συντελεστών ασφαλείας και ευστάθειας».

«Οι εργασίες αποκατάστασης βάθους ξεκίνησαν άμεσα και θα εκτελούνται επί 24ώρου βάσεως, έως ότου απομακρυνθούν περί τα 1.000 κυβικά υλικού», προσθέτει η εταιρεία και σημειώνει πως αυτές «εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν τις βραδινές ώρες της Τρίτης 19 Ιανουαρίου, και η διώρυγα Κορίνθου θα λειτουργήσει κανονικά εξυπηρετώντας τη ναυσιπλοΐα».

Βίντεο: korinthostv.gr