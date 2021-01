Αιτωλοακαρνανία

Έγκλημα στο Χαλκιόπουλο: Προσαγωγές για τη ληστεία σε βάρος ηλικιωμένου ζευγαριού

Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας για τη ληστεία, από την οποία επήλθε ο θάνατος του 91χρονου. Στο νοσοκομείο η σύζυγός του.

(φωτογραφία αρχείου)

Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι έρευνες των αστυνομικών της Ασφάλειας Αγρινίου, για τον εντοπισμό των τριών δραστών που εμπλέκονται στην υπόθεση της ληστείας σε βάρος ηλικιωμένου ζευγαριού, στην κοινότητα Χαλκιόπουλο της Αιτωλοακαρνανίας, από την οποία, σύμφωνα με την δικογραφία που έχει σχηματισθεί, επήλθε ο θάνατος του 91χρονου άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν προσαχθεί και εξετάζονται στην Ασφάλεια Αγρινίου τρία άτομα, ενώ παράλληλα οι αστυνομικοί συλλέγουν γενετικό υλικό και αποτυπώματα από τους χώρους του σπιτιού, ώστε να μπορέσουν να φθάσουν στα ίχνη των δραστών.

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, οι τρεις δράστες μπήκαν στο σπίτι του ηλικιωμένου ζευγαριού πριν από πέντε ημέρες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες και φορώντας γάντια στα χέρια τους. Στη συνέχεια, αφού έδεσαν και φίμωσαν τους ηλικιωμένους, ξεκίνησαν να ερευνούν τους χώρους του σπιτιού, όπου βρήκαν και πήραν περίπου 14.000 ευρώ.

Οι ηλικιωμένοι εντοπίστηκαν το πρωί της Πέμπτης από συγγενικό τους πρόσωπο και όπως διαπιστώθηκε ο 91χρονος άνδρας είχε χάσει την ζωή του, ενώ η συνομήλικη σύζυγός του διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας της περιοχής και από εκεί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.