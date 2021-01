Σάμος

Σεισμός στην Σάμο

Συνεχίζει να "κουνιέται" το νησί, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε, αργά το απόγευμα της Παρασκευής, βόρεια της Σάμου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση έχει μέγεθος 3,6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Ο σεισμός έχει επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή, 12 χιλιόμετρα βόρεια της Σάμου. Το εστιακό βάθος της δόνησης μετρήθηκε στα 10 χιλιόμετρα.