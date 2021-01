Εύβοια

Άγρια καταδίωξη κατέληξε σε τροχαίο (βίντεο)

Άγρια καταδίωξη αστυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ με οδηγό που δεν σταμάτησε σε μπλόκο. Πώς έπεσε τελικά στα χέρια της αστυνομίας.

Άγρια καταδίωξη κατέληξε σε τροχαίο ατύχημα σε παραλιακό δρόμο της Χαλκίδας, σε ώρα απαγόρευσης κυκλοφορίας.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ που είχαν στήσει μπλόκο για ελέγχους, έκαναν σήμα να σταματήσει σε ένα διερχόμενο αυτοκίνητο, το οποίο ωστόσο δεν υπάκουσε και ανέπτυξε ταχύτητα. Ακολούθησε καταδίωξη και οι αστυνομικοί έδωσαν μάχη, παρουσία και του Επικεφαλής της ομάδας, για να τον σταματήσουν, μέχρι που ο νεαρός οδηγός Ρομά έστριψε με ταχύτητα και έπεσε πάνω σε μία σταθμευμένη μηχανή.

Οι αστυνομικοί ακολούθως τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν, όπως και τον νεαρό συνοδηγό του, επίσης Ρομά. Όπως διαπιστώθηκε και οι δυο κυκλοφορούσαν παράνομα ενώ ο οδηγός δεν κατείχε ούτε δίπλωμα. Αφού κόπηκαν τα σχετικά πρόστιμα, οι αστυνομικοί τους συνέλαβαν και τους μετέφεραν στα κρατητήρια. Παράλληλα κατασχέθηκε και το αυτοκίνητο. Για την υπόθεση ενημερώθηκε και ο Αντεισαγγελέας Υπηρεσίας Πρωτοδικών Χαλκίδας.

Επίσης οι αστυνομικοί βρήκαν τα στοιχεία του κατόχου της μηχανής μέσω των πινακίδων, ο οποίος μόλις βγήκε έξω και είδε πεσμένη την μηχανή του έπαθε σοκ, τονίζοντας ότι θα καταθέσει και μήνυση κατά του οδηγού Ρομά.

Πηγή: EviaZoom.gr