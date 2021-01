Αιτωλοακαρνανία

Χαλκιόπουλο: συλλήψεις για την αιματηρή ληστεία σε βάρος ηλικιωμένων

Οι δράστες ακινητοποίησαν το ηλικιωμένο ζευγάρι με την άσκηση βίας, τους έδεσαν και τους φίμωσαν πριν τους κλέψουν. Ποια η κατάσταση της γυναίκας.

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αγρινίου, για την ληστεία σε βάρος ηλικιωμένου ζευγαριού, στην κοινότητα Χαλκιόπουλο, από την οποία επήλθε ο θάνατος του 91χρονου άνδρα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, διενεργήθηκε έρευνα από την Ασφάλεια Αγρινίου, μετά τον εντοπισμό, χθες το πρωί, εντός σπιτιού στην κοινότητα Χαλκιόπουλο, ενός ζευγαριού ηλικιωμένων, δεμένων και φιμωμένων. Ο 91χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός, ενώ η συνομήλικη σύζυγός του διακομίστηκε αρχικά στο κέντρο υγείας της περιοχής και από εκεί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμορία και ληστεία κατά συναυτουργία, από την οποία επήλθε θάνατος προσώπου και σωματική βλάβη άλλου και πρόκειται να οδηγηθούν στο εισαγγελέα πρωτοδικών Αγρινίου.

Κατά τα στοιχεία της έρευνας, η ληστεία σημειώθηκε στις 8 Ιανουαρίου από τρία άτομα, τα οποία ενεργώντας από κοινού, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κουκούλες, ακινητοποίησαν το ηλικιωμένο ζευγάρι με την άσκηση βίας, τους έδεσαν και τους φίμωσαν, ενώ στη συνέχεια ερεύνησαν τους χώρους του σπιτιού και αφαίρεσαν χρηματικό ποσό.

