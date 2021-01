Δωδεκανήσα

Ρόδος: Καταδικάστηκαν για τον ξυλοδαρμό αστυνομικού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένοχοι κρίθηκαν τέσσερις άνδρες για την αιματηρή επίθεση. Ποιές ποινές τους επιβλήθηκαν.

Ένοχοι με ελαφρυντικό κρίθηκαν χθες από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου, οι τέσσερις Ρομά που κατηγορούνται για το επεισόδιο άγριου ξυλοδαρμού 36χρονου αστυνομικού την Καθαρά Δευτέρα του 2013 επί της Ρόδου – Λίνδου.

Πρόκειται για τέσσερις άνδρες ηλικίας 31, 27, 35 και 30 ετών αντίστοιχα οι οποίοι κατηγορούνταν για διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών από πρόθεση από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Χθες το δικαστήριο αφού αναγνώρισε το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς στους κατηγορούμενους, επέβαλε ποινή φυλάκισης 18 μηνών στον 31χρονο, ποινή φυλάκισης 30 μηνών στον 27χρονο και στον 35χρονο, ενώ ο 30χρονος καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 40 μηνών. Όλες οι ποινές ανεστάλησαν επί τριετία. Υπενθυμίζεται πως στην υπόθεση κατηγορούνταν και ένας ακόμα Ρομά ο οποίος και αθωώθηκε στο πρωτόδικο δικαστήριο.

Το όλο επεισόδιο εκτυλίχθηκε επί της Ρόδου – Λίνδου στις 18 Μαρτίου 2013 στις 6 παρά 10 το απόγευμα, ώρα κατά την οποία ο 36χρονος αστυνομικός που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, οδηγώντας το Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητό του κινούνταν με κατεύθυνση προς το Φαληράκι. Μαζί του στο όχημα επέβαιναν και άλλες τρεις κοπέλες, ενώ ακολουθούσε συγγενικό του πρόσωπο με άλλο αυτοκίνητο.

Ξαφνικά και από το πουθενά ενδιάμεσα των δύο οχημάτων με ιλιγγιώδη ταχύτητα πέρασαν δύο αυτοκίνητα τα οποία θα μπορούσαν εύκολα να προκαλέσουν ατύχημα καθώς πέραν της μεγάλης ταχύτητας που είχαν αναπτύξει, έκαναν και επικίνδυνους ελιγμούς επί της οδού! Φθάνοντας σε πρατήριο υγρών καυσίμων που βρίσκεται πριν από τον Άγιο Χριστόφορο, στην περιοχή Ασγούρου ο 36χρονος είπε στους ακινητοποιημένους οδηγούς των δύο οχημάτων, να ηρεμήσουν διότι κινούνταν επικίνδυνα και έθεταν σε κίνδυνο και τις ζωές των υπολοίπων.

Η επισήμανση αυτή σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο 36χρονος ήταν αστυνομικός, φαίνεται ότι επέφερε το αντίθετο αποτέλεσμα, καθώς άμεσα οι αθίγγανοι άρχισαν να τον καταδιώκουν!

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγα μέτρα πριν από τους φωτεινούς σηματοδότες στη διασταύρωση με τα Κοσκινού, οι αθίγγανοι που επέβαιναν στο πρώτο όχημα έφθασαν τον αστυνομικό, ενώ αυτοί που επέβαιναν στο δεύτερο αυτοκίνητο, κάνοντας ελιγμό χτύπησε επάνω στη νησίδα και έκλεισε το δρόμο του 31χρονου.

Οι σκηνές που ακολούθησαν, όπως αυτές περιγράφονται από αυτόπτες μάρτυρες, παραπέμπουν μόνο σε κινηματογραφικές ταινίες αστυνομικού περιεχομένου!

Ένας εκ των τσιγγάνων βγήκε από το αυτοκίνητό του και άρχισε να χτυπά με ισχυρή δύναμη και να κλωτσάει στο πρόσωπο και στο κεφάλι τον 36χρονο αστυνομικό! Παράλληλα ένας άλλος είχε ανέβει επάνω στο καπό του αυτοκινήτου και με δυνατές κλωτσιές επιχείρησε να σπάσει το παρμπρίζ, προκαλώντας αρκετές ζημιές στο όχημα!

Οι τρεις κοπέλες που βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο με τον αστυνομικό, σε κατάσταση σοκ δεν μπορούσαν να αντιδράσουν, ενώ μία εξ αυτών όταν βγήκε έξω και προσπάθησε να συγκρατήσει έναν από τους αθίγγανους, δέχτηκε μία γροθιά στο πρόσωπο η οποία την εκσφενδόνισε κάποια μέτρα μακριά, ενώ τις τράβηξαν και τα μαλλιά!

Περισσότερο από δεκαπέντε λεπτά διήρκησε το όλο επεισόδιο, το οποίο έληξε μόλις ακούστηκαν οι σειρήνες των περιπολικών. Τότε τα αυτοκίνητα με τους αθίγγανους τράπηκαν σε φυγή! Ακολούθησε καταδίωξη η οποία συνεχίστηκε και μέσα στην πόλη, από όπου και πέρασε κινούμενος ακόμη και αντίθετα σε μονόδρομους ο ΡΟΜΑ προκειμένου να φθάσει στον καταυλισμό, όπως και έκανε.

Σε ό,τι αφορά τον αστυνομικό και την κοπέλα που είχαν χτυπηθεί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκαν ελαφρά τραύματα για τη δεύτερη και σοβαρότερα για τον 36χρονο ο οποίος παρέμεινε νοσηλευόμενος για αρκετές ημέρες στο νοσοκομείο της Ρόδου, με το πρόσωπο παραμορφωμένο από τον ξυλοδαρμό!

Στο πλαίσιο διερεύνησης του περιστατικού και ύστερα από αναζητήσεις, στις 19 Μαρτίου 2013 το πρωί αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Α' Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου, εντόπισαν και προσήγαν τους πέντε Ρομά, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τους παθόντες και συνελήφθησαν.

Πηγή: rodiaki.gr